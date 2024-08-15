إسرائيل تواصل اجتماعاتها تحت الأرض خوفاً من إيران

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مجلس وزراء إسرائيل إجتماعاته، اليوم الخميس، تحت الأرض، وذلك خوفاً من رد فعل إيران و الذي تتوقعه قوات الاحتلال خلال الفترة القادمة.

إسرائيل تجتمع تحت الأرض للمرة الثانية

يجتمع مجلس وزراء ​​إسرائيل في تل أبيب عند الساعة 9 مساء، في غرفة القيادة تحت الأرض في المقر العسكري في كيريا.

وذكرت القناة 12 أن مجلس الوزراء إسرائيل سيجتمع في "الحفرة"، كما تعرف بغرفة القيادة تحت الأرض، بعد أسبوع واحد من اجتماعهم الأخير للتدرب على حالة طوارئ محتملة.

وكان اجتماع مجلس وزراء إسرائيل الأسبوع الماضي هو المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع هناك منذ ليلة 13-14 أبريل، عندما أطلقت إيران حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل، ردا على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة آخرين.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة "حماس" في طهران، أصبحت إسرائيل تنتظر الرد الإيراني لتحديد طبيعة ردها على الرد.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في إسرائيل يستعدون لرد إيراني مباشر، فإنهم مطمئنون إلى حد ما أنه سيكون ردا لا يقود إلى مواجهة مباشرة أو حرب. وينسحب ذلك على الرد المنتظر من "حزب الله" على اغتيال إسرائيل فؤاد شكر، القائد العسكري في الحزب اللبناني، قبل يوم واحد من اغتيال هنية.

يذكر أن دخل معتقلان من مدينة جنين، اليوم الخميس، عامين جديدين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقا ل"وفا".

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن المعتقل سمير عبد الفتاح رضا طوباسي دخل عامه الـ24 في الأسر، وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، علماً أنه واجه العزل الانفرادي مرات عديدة خلال سنوات اعتقاله، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير.

فيما دخل المعتقل أحمد طاهر ناجي عامه الـ22، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن 30 عاما، وحصل وهو بالأسر على شهادة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.