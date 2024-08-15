تصاعد الاحتجاجات في الهند بعد التعدي على طبيبة ووفاتها

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اغتصاب وقتل طبيبة هندية، خرجت آلاف النساء في مسيرات عبر عدة مدن هندية أثناء الليل ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فرض عقوبات صارمة على الجرائم ضد النساء مع تصاعد الغضب والاحتجاجات على تلك الجريمة البشعة.

ووفق لوكالة "رويترز"، حملت النساء الشموع ولافتات كتب عليها "استردوا الليل" وخرجن في مسيرات عبر المدن، بما في ذلك مدينة كلكتا في شرق الهند، حيث أثار اغتصاب وقتل طبيبة متدربة الأسبوع الماضي احتجاجات من زملائهن الأطباء، مطالبين بظروف عمل أفضل وأكثر أمانا.



تعليق عمل المستشفيات في الهند بعد اغتصاب وقتل طبيبة



وعلقت العديد من المستشفيات الحكومية في المدن في مختلف أنحاء الهند جميع خدماتها باستثناء أقسام الطوارئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما جلس الأطباء المبتدئون في الخارج احتجاجًا، مطالبين بالعدالة للضحية.

يذكر أنه عُثر على الطبيبة البالغة من العمر 31 عامًا ميتة يوم الجمعة، وقالت الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب والقتل وتم اعتقال متطوع في الشرطة فيما يتعلق بالجريمة.

وقال مودي في خطابه للأمة بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين اليوم الخميس الموافق 15 اغسطس: "كمجتمع، يتعين علينا أن نفكر في الفظائع التي ترتكب ضد أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا.. هناك غضب عارم ضد هذا في البلاد.. أستطيع أن أشعر بهذا الغضب".

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان قضية مماثلة وقعت في نيودلهي عام 2012، عندما اغتصبت عصابة من الرجال طالبة تبلغ من العمر 23 عاما وأصابتها بجروح خطيرة في حافلة متحركة في دلهي، مما أدى في النهاية إلى وفاتها.

فنانة هندية تعبر عن غضبها مما تواجهه المرأة في الهند



وقالت الممثلة الهندية علياء بهات في منشور على صفحتها على موقع إنستجرام، التي يتابعها أكثر من 85 مليون شخص: "لقد ذكّرنا هذا الحادث المروع مرة أخرى بأن النساء يتحملن بشكل غير متناسب عبء ضمان سلامتهن".

لطالما اشتكى الأطباء في المستشفيات الحكومية المزدحمة والرديئة في الهند من الإفراط في العمل وانخفاض الأجور، ويقولون إنه لا يتم بذل جهود كافية للحد من العنف الموجه إليهم من قبل الأشخاص الغاضبين من الرعاية الطبية المقدمة.

وأظهرت بيانات مكتب سجلات الجرائم الوطنية (NCRB)، التي صدرت في أواخر العام الماضي، أن الجرائم ضد المرأة في الهند ارتفعت بنسبة 4% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.