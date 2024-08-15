شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى وحد الصف وجمع الشباب على هدف واحد لخدمة البسطاء والوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رسخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العديد من المفاهيم من خلال المبادرات التى أطلقها خلال الفترة الماضية، لاسيما أنه لا يقتصر على تقديم الدعم النقدى فقط بل يهدف إلى احياء العديد من الحرف التراثية واليدوية ودعم المشروعات الصغيرة وصغار المزارعين، مما يؤكد أنه يهدف إلى إعادة هيكلة وبناء العمل الخيري في مصر بشكل جديد يتلائم مع الجمهورية الجديدة التى تقوم على العمل والجهد.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرات عديدة كان آخرها حملة إيد واحدة، والتى كانت بمثابة قطار خير جديد، يجوب محافظات مصر، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل والبسطاء، ونجحت في تأمين الغذاء، كما أن تلك المبادرات تعد نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع.

كما رسخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مفهوم لاتعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد، من خلال إطلاق المبادرات التى تهدف تشغيل الشباب واستغلال طاقاتهم في العمل الخيري وخدمة وطنهم بشكل واقعي وملموس، فقد نجح هذا الكيان في توحيد الصف على هدف واحد وهو خدمة البسطاء والوطن فقط.