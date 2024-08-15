أكد النائب ميشال دويهي، في حديث تلفزيوني أن "لقاء نواب المعارضة مع المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين جاء بناء على طلب من الأخير وكان واضحاً خلال اللقاء ان هناك اهتماماً كبيراً من الادارة الاميركية بوقف اطلاق النار في غزة وفي جنوب لبنان".
ورأى دويهي أن "على الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال ان تتحمل مسؤوليتها في موضوع الحرب بالجنوب في ظل غياب رئيس الجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر دويهي: هوكشتاين أظهر اهتماماً كبيراً من الادارة الاميركية بوقف اطلاق النار في غزة وفي جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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