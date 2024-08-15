دويهي: هوكشتاين أظهر اهتماماً كبيراً من الادارة الاميركية بوقف اطلاق النار في غزة وفي جنوب لبنان

أكد النائب ميشال دويهي، في حديث تلفزيوني أن "لقاء نواب المعارضة مع المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين جاء بناء على طلب من الأخير وكان واضحاً خلال اللقاء ان هناك اهتماماً كبيراً من الادارة الاميركية بوقف اطلاق النار في غزة وفي جنوب لبنان".

ورأى دويهي أن "على الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال ان تتحمل مسؤوليتها في موضوع الحرب بالجنوب في ظل غياب رئيس الجمهورية".