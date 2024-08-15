الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن "يكون الطقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات لتقارب معدلاتها الموسمية يوم الجمعة على أن تعود للارتفاع بدءا من يوم السبت".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، خاصة في الداخل وعلى الجبال لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية مع رطوبة مرتفعة على الساحل".

ولفتت الى ان "طقس الجمعة غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وارتفاع محدود على الساحل، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمالاً"، مضيفة أن "طقس السبت غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرنفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح أحياناً".

وذكرت أن "طقس الأحد غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ، تنخفض درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل".