قيادي بحماس: متمسكون بشروط المقاومة بشأن المفاوضات حتى لو أصر نتانياهو على موقفه

أكد القيادي بحركة حماس محمود مرداوي إن "الحركة ستتمسك بشروط المقاومة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على موقفه".

وأوضح مرداوي، في حديث لقناة "الجزيرة" أنهم بالفعل يتعرضون لضغوط كبيرة، بسبب جرائم اسرائيل في غزة، “لكننا في هذه الحالة على مدار عقود”.

وأضاف “التضحية عالية وذروة المعاناة كبيرة، والحزن شديد لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، لكن هذا مسار الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال، فهو أيضًا يتأذى ويدفع ثمن غال”.

ورأى مرداوي أن "جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية والأحزاب والمعارضة، جميعها تريد إنهاء الحرب في غزة، لكن نتانياهو وحده هو من يريد لها الاستمرار في تجاهل لكل تلك الضغوط".

وردًا على ما إذا كانت هذه هي جولة المفاوضات الأخيرة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني المقبل، أوضح "القول إنها الفرصة الأخيرة هذا كلام غير صحيح، وهذه ليست الجولة الأخيرة".