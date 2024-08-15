مكتب نتانياهو أكد أنه لم يتحدث مع ترامب أمس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه لم يتحدث أمس مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء. وأكدت المصادر أن ترامب ونتانياهو ناقشا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن".

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