قنبلة غزة تنفجر في وجه رئيسة جامعة كولومبيا.. استقالة نعمت شفيق

الشارقة - اميمة ياسر - بعد 10 أشهر من اندلاعها، أطاحت حرب غزة برئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من منصبها.

وأعلنت شفيق الأربعاء استقالتها من منصبها بعد أشهر من الانتقادات من الطلاب والمانحين وأعضاء الكونغرس حول تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وأعلنت ذلك في رسالة موجهة "إلى مجتمع كولومبيا"، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وتعد نعمت شفيق الرئيس الثالث لجامعة أمريكية الذي يستقيل في أعقاب ردود الفعل العنيفة على شهادة الكونغرس في وقت سابق من هذا العام بشأن مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي.

ونعمت شفيق (60 عاما) هي خبيرة اقتصاد مصرية الأصل وتحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتعرف في بريطانيا باسم "مينوش"، وكانت تشغل سابقا منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وساد جدل بسبب تحقيق التوازن بين الحق في الاحتجاج وسلامة الطلاب، ولا سيما جامعة كولومبيا، التي أصبحت مركز حركة الاحتجاج الطلابية.

وتأتي الاستقالة بعد استقالة ثلاثة مسؤولين آخرين في جامعة كولومبيا في وقت سابق من هذا الشهر بسبب تبادلهم رسائل نصية "تطرقت إلى مجازات معادية للسامية قديمة"، كما قال شفيق في وقت سابق.

وأعلنت نعمت شفيق الأربعاء: "لقد كان لي الشرف والامتياز لقيادة هذه المؤسسة الرائعة، وأعتقد أننا - من خلال العمل معًا - حققنا تقدمًا في عدد من المجالات المهمة".

وقالت "ومع ذلك، فقد كانت أيضًا فترة من الاضطرابات حيث كان من الصعب التغلب على وجهات النظر المتباينة في مجتمعنا. لقد أحدثت هذه الفترة خسائر فادحة على عائلتي، كما حدث مع آخرين في مجتمعنا".

واعتبرت أن رحيلها عن منصبها "سيساعد كولومبيا على تجاوز التحديات المقبلة بشكل أفضل.

وخلفا لشفيق، ستتولى كاترينا أرمسترونغ، التي تقود كلية الطب والمركز الطبي في جامعة كولومبيا، منصب الرئيس المؤقت للجامعة، بينما ستتولى شفيق الآن رئاسة مراجعة عمل المملكة المتحدة في مجال التنمية الدولية، كما ستعود إلى مجلس اللوردات البريطاني.

وقال: "أنا أدرك تمامًا المحن التي واجهتها الجامعة على مدار العام الماضي.. ولا ينبغي لنا أن نقلل من أهميتها، ولا أن نسمح لها بتحديد هويتنا وما سنصبح عليه في المستقبل".

وفي أبريل الماضي، شهدت شفيق وقادة آخرون في جامعة كولومبيا أمام لجنة الكونغرس التي يقودها الحزب الجمهوري أن الجامعة اتخذت خطوات للسيطرة على الاحتجاجات غير المصرح بها.

وفي شهادة سابقة، تعرضت رئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي ورئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل لانتقادات حادة لعدم إجابتهما بشكل مباشر على سؤال عما إذا كانت "الدعوة إلى إبادة اليهود" تشكل انتهاكاً لقواعد السلوك في الكليات.. وفي نهاية المطاف استقالتا.

وفي شهادتها، بدت شفيق أكثر انسجاما مع المشرعين - لدرجة أنها دعت إدارة شرطة نيويورك إلى فض المتظاهرين الطلابيين في حرم جامعة كولومبيا في اليوم التالي.

وقد أثار تعاملها مع النشاط المؤيد للفلسطينيين والذي تضمن الاعتقالات، والإيقاف عن العمل، انتقادات حادة من مجتمع الحرم الجامعي، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وفي مايو الماضي، أقرت كلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا تصويتا بسحب الثقة من شفيق.

ومع تحول الكليات إلى بؤر للاضطرابات بسبب غزة، اتخذت إدارة كولومبيا والشرطة إجراءات صارمة من خلال موجة من الاعتقالات والتعليق عن الدراسة وإلغاء الفصول الدراسية .

وواجهت الجامعة تدقيقًا شديدًا بشأن كيفية تعاملها مع المظاهرات، كما تم إجراء تحقيقات بشأن مزاعم التمييز المعادي للسامية والمعادي للفلسطينيين .