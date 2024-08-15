حدود كوريا الشمالية مفتوحة للسائحين لأول مرة منذ 5 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر - خطوة مفاجئة أعلنت عنها كوريا الشمالية بالسماح للسائحين بدخول أراضيها بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أمام السائحين مطلع عام 2020، بسبب وباء الكورونا، لكن شركتين متخصصتين في تنظيم الرحلات السياحية قالتا الأربعاء إن كوريا الشمالية ستفتح أبوابها مجددا في ديسمبر الأول المقبل أمام السياح الأجانب بعد رفع الحظر المفروض.

وقالت شركة "كوريو تورز" التي تتخذ من بكين مقرا على موقعها الإلكتروني "تلقينا تأكيدا من شريكنا المحلي بأن الرحلات السياحية إلى سامغيون وربما بقية البلاد ستستأنف رسميا في ديسمبر/كانون الأول 2024".

وتعد مدينة سامغيون الواقعة بالقرب من منطقة جبلية حدودية مع الصين، المدخل إلى جبل بايكتو حيث ولد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، كما تقول الروايات الرسمية.

وخصص نجله وخليفته الرئيس الحالي كيم جونغ أون موارد ضخمة لتطوير المنطقة وبناء فنادق ومنتجع للتزلج.

كذلك نشرت شركة "كيه تي جي تورز" ومقرها الصين أيضا على فيسبوك أنها تبلغت "بأن السياح سيتمكنون من الذهاب إلى سامغيون (منطقة جبل بايكتو) هذا الشتاء".

وأضافت "التواريخ الدقيقة سيتم تأكيدها. حتى الآن هناك تأكيد رسمي على فتح سامغيون فقط أمام السياح، ولكننا نعتقد أن بيونغ يانغ وأماكن أخرى ستفتح أيضا".

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أوائل عام 2020 للوقاية من تفشي وباء كوفيد، حتى أن مواطنيها منعوا من العودة لبلادهم لسنوات.

لكن مؤشرات إعادة فتح الحدود بدأت تظهر في النصف الثاني من عام 2023 مع استئناف الرحلات الجوية الدولية، ما أتاح للمواطنين الكوريين الشماليين العالقين في الخارج العودة إلى ديارهم أخيرا.

وزارت مجموعة من السياح الروس كوريا الشمالية في فبراير2024 في ظل بدء التقارب الوثيق بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقبل الوباء كانت السياحة إلى كوريا الشمالية محدودة واقتصرت بحسب الشركات السياحية على نحو 5 آلاف سائح في العام.

وشكل الأمريكيون نحو 20 % من السوق السياحي قبل أن تحظر واشنطن السفر إلى كوريا الشمالية في أعقاب سجن الطالب الأمريكي أوتو وارمبير ووفاته لاحقا.

وحذرت شركة "كوريو تورز" من أنه بعد التوقف الذي دام نحو 5 سنوات قد لا تسير الأيام الأولى لاستئناف النشاط السياحي بسلاسة.

وأضافت "بالنسبة لأولئك الذين يأملون القيام بزيارة في إحدى الجولات المبكرة، نود التأكيد على أن الأمور قد تكون أكثر فوضوية من المعتاد".