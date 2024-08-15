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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال على منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء الزيتون والسكة والصبرة جنوب المدينة.
في سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد فلسطيني، في قصف استهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، والتي تتعرض لعملية اجتياح واسعة من قبل دبابات الاحتلال.
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