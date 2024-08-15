استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال على منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء الزيتون والسكة والصبرة جنوب المدينة.

في سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد فلسطيني، في قصف استهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، والتي تتعرض لعملية اجتياح واسعة من قبل دبابات الاحتلال.

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