اليابان تلغي رحلات جوية وبرية تحسبًا لإعصار “أمبيل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في البلاد مع اقتراب إعصار “أمبيل” نحو الأرخبيل، حيث ينتظر أن يضرب الإعصار “أمبيل” منطقة طوكيو، بعد أيام من العاصفة الاستوائية “ماريا” التي ترافقت مع أمطار قياسية، في ساعة متأخرة الخميس الماضي، قبل أن يجتاح ساحل المحيط الهادئ يومي الجمعة والسبت.

ويأتي الإعصار “أمبيل” والعاصفة الاستوائية “ماريا” قبله في وقت تشهد اليابان عطلة رئيسة تستمر لعدة أيام، ويستغلها ملايين اليابانيين لزيارة مدنهم الأصلية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية سكان الخليج 365 الشرقية من عواصف عنيفة محتملة وفيضانات وفيضان الأنهار وانزلاقات للتربة.

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