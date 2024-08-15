رئيس برلمان لبنان يؤكد ضغوطات أمريكا على نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن أمريكا تضغط علي نتنياهو من أجل الموافقة على مفاوضات وقف إطلاق النار على غزة.

أمريكا تضغط على نتنياهو

وقال بري إن ما يوصف بقضية "الحرب الكبرى تتوقف على الأيام القليلة المقبلة،مشيراً إلى المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.

و لفت بري إلى أن موفد أمريكا آموس هوكشتاين، أكد أن المفاوضات ستحدث على أساس اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأساسي دون أي تعديلات.

وأضاف بري أن هوكشتاين أكد أن أمريكا مارست ضغطا كبيرا على نتانياهو، جعلته يقبل باقتراح بايدن، مضيفا: "سمعت من هوكشتاين أن أمريكا تريد التهدئة وتخفيض التصعيد العسكري ولم يطلب منا أي تدخل مع حزب الله".

ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن هوكشتاين لم يأتِ من تل أبيب إنما حضر مباشرة إلى بيروت، وهو ما يعتبر رسالة من أمريكا واضحة بأن لبنان غير مغيب عن المفاوضات الجارية.

وأتم بري أن هوكشتاين ذكر موضوع البوارج الأمريكية وعلل وجودها لمنع الحرب في المنطقة"، متابعا: "لا نتمنى أن نستعملها".

ويواصل مجلس وزراء إسرائيل إجتماعاته، اليوم الخميس، تحت الأرض، وذلك خوفاً من رد فعل إيران و الذي تتوقعه قوات الاحتلال خلال الفترة القادمة.

إسرائيل تجتمع تحت الأرض للمرة الثانية



يجتمع مجلس وزراء ​​إسرائيل في تل أبيب عند الساعة 9 مساء، في غرفة القيادة تحت الأرض في المقر العسكري في كيريا.

وذكرت القناة 12 أن مجلس الوزراء إسرائيل سيجتمع في "الحفرة"، كما تعرف بغرفة القيادة تحت الأرض، بعد أسبوع واحد من اجتماعهم الأخير للتدرب على حالة طوارئ محتملة.

وكان اجتماع مجلس وزراء إسرائيل الأسبوع الماضي هو المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع هناك منذ ليلة 13-14 أبريل، عندما أطلقت إيران حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل، ردا على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة آخرين.





وبعد مرور أكثر من أسبوعين على اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة "حماس" في طهران، أصبحت إسرائيل تنتظر الرد الإيراني لتحديد طبيعة ردها على الرد.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في إسرائيل يستعدون لرد إيراني مباشر، فإنهم مطمئنون إلى حد ما أنه سيكون ردا لا يقود إلى مواجهة مباشرة أو حرب. وينسحب ذلك على الرد المنتظر من "حزب الله" على اغتيال إسرائيل فؤاد شكر، القائد العسكري في الحزب اللبناني، قبل يوم واحد من اغتيال هنية.