أوكرانيا تستخدم أسلحة إنجليزية في حربها على روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستخدم جيش أوكرانيا، أسلحة إنجليزية، في الحرب التي الناشبة بينها و بين روسيا، وذلك بعد أن سمحت وزارة دفاع بريطانيا لها باستخدام تلك الأسلحة.

أوكرانيا تستخدم سلاح بريطاني في الحرب على روسيا

وسمحت وزارة دفاع بريطانيا لـ أوكرانيا باستخدام الأسلحة البريطانية في هجوم قواتها على مقاطعة كورسك الروسية الحدودية، مستثنية منها صواريخ "ستورم شادو".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن متحدث باسم وزارة دفاع بريطانيا: "لم يحدث أي تغيير في سياسة الحكومة البريطانية المؤيدة لـ أوكرانيا في الدفاع عن النفس، بما يشمل أيضا إجراء عمليات داخل الأراضي الروسية".

وأضاف: "هذا يعني أن الصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية والمدرعات وغيرها من الأسلحة الأخرى التي قدمتها بريطانيا لـ أوكرانيا قد ينتهي بها الأمر بمنطقة القتال في مقاطعة كورسك".

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدرها إلى أن هذا "التفويض" لا ينطبق على صواريخ "ستورم شادو" التي سمحت لندن باستخدامها داخل أراضي أوكرانيا "حصرا".

يذكر أن قال حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إن أربعة منازل تضررت جراء هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على مناطق سكنية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، كتب جلادكوف على قناته بموقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”: “تضرر منزل بعد أن أسقطت طائرة بدون طيار عبوة ناسفة على قرية أوترادنوي، وأدى الهجوم إلى تحطيم نوافذ منزل خاص، وإتلاف سقفه وواجهته، بالإضافة إلى مطبخ خارجي، بالإضافة إلى ذلك، تضررت سيارة بشكل خطير، بينما احترقت سيارتان”.

تضرر خط كهرباء في أحد شوارع قرية روسية بسبب هجمات أوكرانية



وقال حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسي، إن هجمات الطائرات بدون طيار أدت أيضا إلى تحطيم نوافذ منزلين في قرية بتروفكا، كما ألحقت أضرارا بأسقفهما وأسوارهما.

وأضاف الحاكم بيلغورود: "بالإضافة إلى ذلك، تضرر خط كهرباء؛ ولا تزال إمدادات الكهرباء إلى أحد شوارع القرية متوقفة، وستبدأ فرق الطوارئ في الإصلاحات قريبًا"، مضيفًا أنه لم تقع إصابات نتيجة للهجمات.

و قالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفة روسية من طراز سو-34 وجهت ضربة بقنابل جوية مزودة بوحدة انزلاق وتعديل عالمية ضد القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في منطقة حدودية بإقليم كورسك.

وأضافت الوكالة العسكرية أنه بعد تلقي تأكيد من الاستطلاع بتدمير جميع الأهداف، عاد الطيارون بنجاح إلى قواعدهم الأصلية.

وفي سياق آخر صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية وقائد وحدة الكوماندوز الخاصة "أخمات" اللواء أبتي علاء الدينوف اليوم إن القوات الأوكرانية لم تكن تتوقع أن تصمد القوات الروسية وتقاتل في منطقة كورسك الحدودية الروسية.