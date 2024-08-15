مصرع 52 شخصا بسبب الفيضانات غربي النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - النيجر - (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 52 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس؛ بسبب الفيضانات غربي النيجر.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن وسائل إعلام رسمية في النيجر اليوم الخميس أنه "وفقا للحصيلة الأولية، فإن 52 شخصا لقوا مصرعهم، كما يوجد عدد آخر في عداد المفقودين".

بدورها، أعلنت وزيرة العمل الإنساني وإدارة الكوارث في النيجر "إيسا لاوان واندارما" أن الفيضانات الكبرى الناجمة عن موسم الأمطار تسببت في مصرع 94 شخصا على الأقل وإصابة 93 آخرين ونزوح أكثر من 137 ألاف شخص حتى 7 أغسطس الجاري.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في نيامي، قد يتأثر أكثر من 247 ألف شخص قبل نهاية موسم الأمطار في شهر سبتمبر المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار غزيرة في شهر أغسطس الجاري وهو "الشهر الأكثر سقوطا للأمطار" في النيجر ويستمر موسم الأمطار من شهري يونيو الماضي إلى سبتمبر المقبل ويتسبب دائما في وقوع وفيات بالنيجر. وكان مميتا بشكل خاص عام 2022، مع تسجيل 195 حالة وفاة ونزوح 400 ألف شخص.