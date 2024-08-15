خاص| "الأعلى للأزهر" يوافق على تطبيق التعليم الموازي بكليات القاهرة والأقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، موافقة المجلس الأعلى للأزهر على تطبيق التعليم الموازي بكليات القطاع الطبي والهندسي.

وقال خضر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن نظام التعليم الموازي سيتم تطبيقه بدءا من العام الدراسي المقبل.

فيما كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، تفاصيل تطبيق التعليم الموازي بكليات القطاع الطبي والهندسي بجامعة الأزهر بداية من العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن نظام التعليم الموازي يقبل الطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من الحد الأدني للقبول بكليات "الطب – الهندسة – الصيدلة – طب الأسنان – التمريض" مقابل دفع مصروفات يتم تحديدها بناء على ظروف كل كلية.

وأِشار المصدر، إلى أن بداية التطبيق ستكون من العام الدراسي المقبل، وستكون الدراسة بمقار الكليات بالقاهرة والأقاليم، لافتا إلى أنه تجرى حاليا وضع اللمسات النهائية قبل إعلان كافة التفاصيل.

وتستعد جامعة الأزهر، لفتح باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية، للعام الدراسي المقبل.

و فتحت جامعة الأزهر، قبل ساعات، باب التسجيل لاختبار القدرات لمدة أسبوع، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

وأتاحت جامعة الأزهر، باب التقدم للتسجيل لاختبارات القدرات للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية، عبر الرابط التالي:

azu.edu.eg

وينشر "الخليج 365" قائمة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبارات القدرات، وهي على النحو التالي:

(التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام - اللغات والترجمة تخصص عام انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة - رياض الأطفال انتظام - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام - التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام - كلية التربية بنات القاهرة تخصص عام انتظام- الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام - التربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام- التربية الرياضية بنات انتظام - التربية بنين القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة - التربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام - التربية بنات أسيوط انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال - التربية بنين القاهرة شعبة التربية الخاصة - التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنين القاهرة شعبة التعليم الأساسي - التربية بنين أسيوط تعليم أساسي - التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة تعليم أساسي - التربية بنات أسيوط قسم رياض الأطفال- التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة التربية الخاصة).

وأتاحت جامعة الأزهر، للمرة الأولى الالتحاق بشعبة القراءات وعلومها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، لأداء اختبارات القدرات.