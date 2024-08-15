بايدن وهاريس يعلنان عن خفض "تاريخي" لأسعار بعض الأدوية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس عن اتفاق "تاريخي" يخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، في دفعة لدعم رسالة مرشحة الانتخابات هاريس الاقتصادية. ويوفّر الاتفاق مع مصنعي الأدوية على كبار السن في الولايات المتحدة مبلغا قدره 1,5 مليار دولار وعلى خطة "ميديكير" الفدرالية للتأمين الصحي ستة مليارات دولار في العام الأول، وفق ما أفاد بايدن وهاريس في بيانين نشرهما البيت الأبيض.

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