المركز الوطني للزلازل في سوريا يعلن تسجيل 8 هزات أرضية خفيفة في مختلف المناطق

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا تسجيل 8 هزات أرضية "ضعيفة الشدة" في عدد من المحافظات والمناطق خلال الساعات الـ24 الماضية.بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح المركز أن الهزات تراوحت شدتها بين 1,4 و 3 درجات على مقياس ريختر في مناطق شرق حماة بـ 22 كم و 28 كم و 29 كم، وفي لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 44 كم، وفي شمال غرب اللاذقية بـ 64 كم، وفي جنوب غرب اللاذقية بـ 27 كم.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضا هزتين الأولى جنوب شرق طرطوس بـ 64 كم والثانية جنوب طرطوس بـ 43 كم بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

وضربت هزة أرضية تجاوزت الـ 5 درجات على مقياس ريختير ليل الـ12 من شهر آب الجاري سوريا وشعر بها سكان لبنان وفلسطين والأردن.