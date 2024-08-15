سويف ترأس قداس عيد السيدة في القبيات

ترأس رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف قداسا في عيد انتقال السيدة العذراء في كنيسة سيدة الغسالة في القبيات.

وألقى سويف عظة توقف فيها عند مقطع من تأملات الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي عن العذراء مريم. وقال: "نشكر الرب على العذراء مريم من خلال تطويبها. في أوقات الشدة والتجربة نستغيث قائلين: "يا عذراء". وفي كل مرة نمر بها بصعوبات نفسية، عائلية، وطنية، شخصية ورعوية، نلجأ للعذراء مريم. لا خوف أمام الصعوبات والتجارب فنحن لنا يسوع القائم وأمه العذراء مريم والقديسين".

بعد القداس اطلقت المفرقعات النارية وقدمت المأكولات التراثية وانطلقت مسيرة وسط صيحات الكشفيين والدبكة الفولكلورية.

وعمت احتفالات عيد السيدة في العديد من القرى والبلدات العكارية.