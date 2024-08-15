حزب الله: استهدفنا نقطة تموضع لجنود العدو بموقع المالكية وهاجمنا بالمسيرات موقع خربة ماعر

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:05 من صباح يوم الخميس 15-8-2024 نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏العباسية، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 15-8-2024 هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو ‏وأصابت أهدافها بدقة.‏