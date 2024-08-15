الأمم المتحدة اعلنت انها طلبت من موسكو السماح لها بزيارة المناطق الحدودية الروسية

أعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أنها "طلبت من موسكو السماح لها بزيارة المناطق الحدودية الروسية المتضررة جراء الهجوم عبر الحدود الذي تشنه القوات الأوكرانية". واشارت المتحدثة باسم مكتب المفوضيّة ليز ثروسيل لوكالة فرانس برس، الى أن "يمكنني أن أؤكد أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل طلبا للسلطات الروسية من أجل تسهيل وصوله إلى المناطق المتضررة من الأعمال الحربية ومن بينها بيلغورود وبريانسك وكورسك، في إطار تفويضنا المتعلق بمراقبة وتقييم حقوق الإنسان".

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