بشأن خروجه من البيت الأبيض .. بايدن : أبحث عن وظيفة

الشارقة - اميمة ياسر - مازح الرئيس الأميركي جو بايدن العشرات من منشئي المحتوى عبر الإنترنت، بشأن تقاعده وخروجه من البيت الأبيض بعد أشهر، حيث قال إنه «يبحث عن وظيفة».

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد قال بايدن لمنشئي المحتوى خلال الاجتماع الذي عُقد أمس (الأربعاء) في البيت الأبيض: «لقد حققتم اختراقاً بطرق أعتقد أنها ستغير الديناميكية الكاملة للطريقة التي نتواصل بها، ولهذا السبب دعوتكم إلى البيت الأبيض، لأنني أبحث عن وظيفة»، ما أثار ضحكات كبيرة.

وأضاف الرئيس الذي يبلغ من العمر 81 عاماً: «أعرف أنني أبدو وكأنني في الأربعين من العمر. وعندما أتقاعد، إلى أين تعتقدون أنني ذاهب؟ لدي اتصالات وسأبحث عن وظيفة».

وقبل نحو شهر، أعلن بايدن انسحابه من السباق للبيت الأبيض، المقرر في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مُستجيباً للدعوات التي أطلقها عدد كبير من حلفائه الديمقراطيين، بعد المناظرة الكارثية مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقبل انسحابه، عبّر الكثير من المواطنين الأميركيين عن قلقهم بشأن قدرات بايدن العقلية والجسدية.

وفي النهاية، استسلم بايدن لسيل من استطلاعات الرأي المدمرة، والمناشدات العاجلة من المشرعين الديمقراطيين، والإشارات الواضحة على أن المانحين لم يعودوا على استعداد لدفع ثمن استمراره.