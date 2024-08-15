شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تلغي رحلات جوية وبرية تحسبًا لإعصار "أمبيل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في البلاد مع اقتراب إعصار "أمبيل" نحو الأرخبيل، حيث ينتظر أن يضرب الإعصار "أمبيل" منطقة طوكيو، بعد أيام من العاصفة الاستوائية "ماريا" التي ترافقت مع أمطار قياسية، في ساعة متأخرة الخميس الماضي، قبل أن يجتاح ساحل المحيط الهادئ يومي الجمعة والسبت.

ويأتي الإعصار "أمبيل" والعاصفة الاستوائية "ماريا" قبله في وقت تشهد اليابان عطلة رئيسة تستمر لعدة أيام، ويستغلها ملايين اليابانيين لزيارة مدنهم الأصلية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية سكان المناطق الشرقية من عواصف عنيفة محتملة وفيضانات وفيضان الأنهار وانزلاقات للتربة.