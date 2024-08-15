استشهاد مستشار عسكري للحرس الثوري الإيراني في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد، اليوم الخميس، أحمد رضا أفشاري، المستشار العسكري للحرس الثوري الإسلامي الإيراني المتواجد في سوريا.

استشهاد قيادي من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

واستشهد أحمد رضا أفشاري، عضو القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية في سوريا.

تم نقل أفشاري قبل عدة أيام إلى إيران لتلقي العلاج الطبي في أعقاب غارة جوية نفذتها قوات التحالف التي تغزو سوريا.

لقد لعب المستشارون الإيرانيون المتواجدون في سوريا بدعوة رسمية من حكومة سوريا دوراً هاماً في مساعدة السوريين في مكافحة الإرهاب والمساعدة في إرساء السلام والاستقرار والأمن الدائم في هذا البلد.