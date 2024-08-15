بن غفير يوقف تعيين ضابط فلسطيني من مواطني إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - منع إيتامار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تعيين مواطن فلسطيني مسيحي من إسرائيل رئيسًا لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية في الخليل المحتلة.

بن غفير يواصل تطرفه

حاول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وقف تعيين مواطن فلسطيني من إسرائيل قائدا لكتيبة من شرطة الحدود المتمركزة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكان من المقرر أن يتولى كبير مفتشي الشرطة وسيم أشقر، وهو مسيحي فلسطيني من داخل حدود إسرائيل عام 1948، منصب قائد قوة شرطة الحدود الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث سمحت إسرائيل للمستوطنين اليهود بالعبادة منذ عام 1967.

يزعم الإسرائيليون أن الموقع هو مكان دفن النبي إبراهيم ويعرفه الإسرائيليون باسم قبر البطاركة. في عام 1994، قتل المستوطن الإسرائيلي باروخ جولدشتاين 29 مصلٍ فلسطيني هناك خلال شهر رمضان.

ويعيش بن غفير نفسه في مستوطنة إسرائيلية في البلدة القديمة في الخليل ويصلي بانتظام في الموقع، إلى جانب حوالي 500 مستوطن إسرائيلي يرهبون السكان الفلسطينيين المحليين بشكل متكرر.

تخضع معظم الخليل لسيطرة السلطة الفلسطينية، إلا أن البلدة القديمة، حيث يعيش المستوطنون بين 20 ألف فلسطيني، تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

ووافق القائد العام لشرطة الحدود الإسرائيلية، إسحاق بريك، على تعيين أشقر قائداً للكتيبة في الخليل.

لكن بن غفير أوقف هذا وحاول تعيين أمير ديفيد، وهو يهودي متشدد يرأس حالياً شرطة الحدود في تل أبيب، على الرغم من رفض ديفيد للدور، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ويتمثل دور شرطة الحدود في الخليل في مساعدة الجيش الإسرائيلي في تأمين المنطقة. وقائد شرطة الحدود تابع بحكم الأمر الواقع للقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.

إسرائيل تجتمع تحت الأرض للمرة الثانية

يواصل مجلس وزراء إسرائيل إجتماعاته، اليوم الخميس، تحت الأرض، وذلك خوفاً من رد فعل إيران و الذي تتوقعه قوات الاحتلال خلال الفترة القادمة.



يجتمع مجلس وزراء ​​إسرائيل في تل أبيب عند الساعة 9 مساء، في غرفة القيادة تحت الأرض في المقر العسكري في كيريا.

وذكرت القناة 12 أن مجلس الوزراء إسرائيل سيجتمع في "الحفرة"، كما تعرف بغرفة القيادة تحت الأرض، بعد أسبوع واحد من اجتماعهم الأخير للتدرب على حالة طوارئ محتملة.