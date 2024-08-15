تزايد حالات الانتحار في إسرائيل خوفًا من رد إيران

ياسر رشاد - القاهرة - تزايدت حالات الانتحار في إسرائيل، خلال الفترة الأخيرة، وذلك خوفًا من رد إيران بمهاجمة مستعمرات الكيان الصهيوني ردًا على اغتيال هنية.

الهلع من إيران يزيد حالات الانتحار في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام في إسرائيل، اليوم الخميس، بأن الخوف من رد إيران و"حزب الله" اللبناني، يضاعف من حالات الانتحار وأعداد المرضى النفسيين في البلاد.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تقرير لها صباح اليوم الخميس، أن "التخوف الإسرائيلي من رد فعل إيران و"حزب الله" على اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة طهران، قد ضاعف بدوره من حالات الانتحار وتزايد أعداد المرضى النفسيين في إسرائيل".



وأوضحت إذاعة جيش إسرائيل أن مستشفي رمبام في مدينة حيفا الإسرائيلية، قد استقبل عددا كبيرا من المواطنين لفحص قواهم العقلية خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفة أنه تم تسجيل زيادة في حالات الانتحار أيضا مع ارتفاع في أعداد المتعاطين للمخدرات.

وأوضح الموقع الإلكتروني "حيفا واي نت"، أن "الضغط النفسي والعصبي، الذي يمر به المجتمع الإسرائيلي نتيجة الوضع الأمني المتردي والتخوف من رد فعل إيران على اغتيال هنية، ورد فعل "حزب الله" على اغتيال إسرائيل للقيادي البارز فؤاد شكر، أو الوضع الأمني بوجه عام، قد زاد من عدد طلبات المساعدة النفسية في مستشفى "رمبام" الواقع بالمدينة نفسها (حيفا) خلال الأسبوعين الماضيين".

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن "الأسبوعين الماضيين شهاد ارتفاعا مطردا في عدد حالات تعاطي مواد مختلفة ومخدرات وكحول، ما دعا إلى زيادة طلبات الفحص الطبي، فضلا عن ارتفاع متوسط عدد الاستفسارات اليومية للصحة العقلية إلى 25 حالة بعدما كانت 14 في اليوم الواحد فقط".



ويتزامن ذلك مع تحذير مسؤولين إسرائيليين من خطر حقيقي يخيّم على اقتصاد بلادهم قد تمتد نتائجه على مدى طويل بسبب الحرب الدائرة على قطاع غزة.



وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع 4 مسؤولين إسرائيليين بارزين في مجال الاقتصاد، حذروا بدورهم من وجود مؤشرات مثيرة للقلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب على غزة.

إسرائيل تجتمع تحت الأرض للمرة الثانية



يواصل مجلس وزراء إسرائيل إجتماعاته، اليوم الخميس، تحت الأرض، وذلك خوفاً من رد فعل إيران و الذي تتوقعه قوات الاحتلال خلال الفترة القادمة.

يجتمع مجلس وزراء ​​إسرائيل في تل أبيب عند الساعة 9 مساء، في غرفة القيادة تحت الأرض في المقر العسكري في كيريا.

وذكرت القناة 12 أن مجلس الوزراء إسرائيل سيجتمع في "الحفرة"، كما تعرف بغرفة القيادة تحت الأرض، بعد أسبوع واحد من اجتماعهم الأخير للتدرب على حالة طوارئ محتملة.