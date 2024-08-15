روسيا تعلن تحرير بلدة إيفانوفكا في دونيتسك الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة دفاع روسيا، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وقالت دفاع روسيا: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، حررت بلدة إيفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح بيان وزارة دفاع روسيا أنه تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 53 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الـ15 من الحرس الوطني.

وأشار بيان دفاع روسيا إلى أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 470 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية من طراز برادلي، ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع من طراز ماكس برو ومدفعين.

وأضاف بيان دفاع روسيا : "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي تشيرفونايا ديبروفا ماكيفكا وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وبحسب البيان، فإن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 470 فردًا عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113" وعددا من المدافع الميدانية.

وتابع: "قامت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، وفقد العدو ما يصل إلى 650 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات، وتم تدمير مستودع ذخيرة".

أوكرانيا تستخدم سلاح بريطاني في الحرب على روسيا

يستخدم جيش أوكرانيا، أسلحة إنجليزية، في الحرب التي الناشبة بينها و بين روسيا، وذلك بعد أن سمحت وزارة دفاع بريطانيا لها باستخدام تلك الأسلحة.



وسمحت وزارة دفاع بريطانيا لـ أوكرانيا باستخدام الأسلحة البريطانية في هجوم قواتها على مقاطعة كورسك الروسية الحدودية، مستثنية منها صواريخ "ستورم شادو".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن متحدث باسم وزارة دفاع بريطانيا: "لم يحدث أي تغيير في سياسة الحكومة البريطانية المؤيدة لـ أوكرانيا في الدفاع عن النفس، بما يشمل أيضا إجراء عمليات داخل الأراضي الروسية".

وأضاف: "هذا يعني أن الصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية والمدرعات وغيرها من الأسلحة الأخرى التي قدمتها بريطانيا لـ أوكرانيا قد ينتهي بها الأمر بمنطقة القتال في مقاطعة كورسك".





وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدرها إلى أن هذا "التفويض" لا ينطبق على صواريخ "ستورم شادو" التي سمحت لندن باستخدامها داخل أراضي أوكرانيا "حصرا".

