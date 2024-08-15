شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: الحوار الوطنى يعبر عن نبض الشارع وخلق حالة من التلاحم السياسى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،ـ إن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية غير سمبوقة، منصة ساهمت بقوة في خلق حالة من التلاحم السياسى والحزبى، ومناقشة عدد من الملفات المهمة يعكس جدية الحوار في تناول الموضوعات التي تعبر عن نبض الشارع، ولعل أبرزها قضايا الحبس الاحتياطي ومنظومة الدعم وغيرها من القضايا الجماهيرية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الموضوعات وغيرها من تلك المطروحة على مائدة الحوار الوطنى تساهم بقوة في تعزيز الاستقرار ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة، وفى نفس الوقت يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة القضايا التي تلامس حياتهم اليومية، ولهذا يعد الحوار الوطنى فرصة غير مسبوقة للجميع للمشاركة في صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات.

وأكد أمين سر اللجنة، أن الحوار الوطنى يعتمد على تعاون الجميع وتقديم رؤى بناءة تسهم في دعم الدولة المصرية وتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، ومن ثم فهو حوار وطنيا شاملاً وملامساً لكافة القضايا التي تهم المواطن المصري، يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويؤكد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف، وذلك اتساقا مع الجمهورية الجديدة.