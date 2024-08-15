شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى نجح فى استثمار الاختلافات الفكرية لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، وتوصيات الحوار التي تبنتها الحكومة أكدت بما لا يدع مجال للشك أن مصر وطن كبير يتسع للجميع، وأن الاختلافات الأيديولوجية يمكن تسخيرها من أجل تحقيق مستقبل مصر، وأن الجمهورية الجديدة تتسع الكل ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.

وأشار بدر، إلى أن الحوار الوطنى ساهم في إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وتشهد المناقشات اتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب للتعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة، حيث تطرح كل الأحزاب رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها، ولهذا نجح الحوار بصورة غير مسبوقة في استثمار الاختلافات الفكرية بين الأحزاب من أجل حل قضايا الوطن والمواطن فى نفس الوقت، معتمدًا على دفع الجميع نحو هدف واحد وهو تحقيق المصلحة الوطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وبناء مستقبل أفضل، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز حقوقهم، مؤكدا أن التوصيات تعكس تطلعات وآمال المواطنين، وخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.



