أبو عبيدة: بعد التحقيق في مقتل أسير على يد حارسه تبين أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد استشهاد طفليه

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أنه "بعد التحقيق في مقتل أسير على يد حارسه تبين أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد استشهاد طفليه خلافا للتعليمات".

وشدد على ان "الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى إسرائيليين قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة، موضحا أن هناك محاولات تجري لإنقاذ حياتهما.

وحمّل أبو عبيدة حكومة بنيامين نتانياهو المسؤولية عن المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل ما حدث، وقال إنه سيعلن عن نتائجها لاحقا.