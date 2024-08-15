القسام نشرت صورة للأسير الذي قتل على يد حارسه: وحشيتكم باتت خطرا داهما على أسراكم

نشرت كتائب القسام صورة للأسير الذي قتل على يد حارسه، مع عبارة "وحشيتكم باتت خطرا داهما على أسراكم".
وفي وقت سابق، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أنه "بعد التحقيق في مقتل أسير على يد حارسه تبين أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد استشهاد طفليه خلافا للتعليمات".
وشدد على ان "الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".
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