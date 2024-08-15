خارجية سوريا تنعي سفيرها في بيلاروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - نعت وزارة خارجية سوريا السفير محمد العمراني في بيلاروس الذي توفي صباح اليوم الخميس في العاصمة مينسك، إثر أزمة قلبية حادة.

سوريا تنعي سفيرها في بيلاروسيا

وقالت وزارة خارجية سوريا : "وزير الخارجية والمغتربين والعاملين في الوزارة يعربون عن تعازيهم الحارة لأسرة الفقيد، فإنهم يدعون لله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

استشهاد مستشار عسكري للحرس الثوري الإيراني في سوريا



استشهد، اليوم الخميس، أحمد رضا أفشاري، المستشار العسكري للحرس الثوري الإسلامي الإيراني المتواجد في سوريا.

استشهاد قيادي من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

واستشهد أحمد رضا أفشاري، عضو القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية في سوريا.

تم نقل أفشاري قبل عدة أيام إلى إيران لتلقي العلاج الطبي في أعقاب غارة جوية نفذتها قوات التحالف التي تغزو سوريا.

لقد لعب المستشارون الإيرانيون المتواجدون في سوريا بدعوة رسمية من حكومة سوريا دوراً هاماً في مساعدة السوريين في مكافحة الإرهاب والمساعدة في إرساء السلام والاستقرار والأمن الدائم في هذا البلد.



هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية أمريكية في سوريا

أفادت “‏رويترز” نقلا عن وسائل إعلام سورية، بأن هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية أمريكية في حقل كونيكو للغاز بمحافظة دير الزور السورية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح مسؤول أمريكي لـ “رويترز”، أن المقذوفات التي أطلقت باتجاه قاعدة أمريكية في سوريا لم تصبها والهجوم فشل.

وكشفت تقارير إعلامية، أن راجمات الصواريخ التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في حقل كونيكو للغاز ترد على قصف القاعدة.



وكانت أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين أمنيين عراقيين أن صاروخين من نوع كاتيوشا أُطلقا اليوم على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، التي تضم قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي.

ووفقاً للمصادر، سقط الصاروخان داخل محيط القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار، دون أن يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار حتى الآن. وأوضح المصدران أن الهجوم وقع في ساعات الفجر، وأنه تم إطلاق الصواريخ من منطقة قريبة من القاعدة.



يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الأمنية في العراق، حيث شهدت الفترة الأخيرة تكراراً للهجمات الصاروخية على القواعد التي تضم قوات أمريكية. وتعتبر قاعدة عين الأسد واحدة من أكبر وأهم القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.