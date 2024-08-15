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الرئيس الفلسطيني أمام البرلمان التركي: مخططات التهجير الإسرائيلي لن تنجح

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية لن تترك أرض فلسطين مهما بلغت التضحيات ورغم محاولات إسرائيل المستمرة من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام البرلمان التركي حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان، أن مخطط التهجير الإسرائيلي لن ينجح، مشيدًا بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية.

واتهم عباس، الاحتلال إسرائيل بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفاد الرئيس الفلسطيني، أن هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة التي تشنها هو "اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم"، مؤكدًا أن قطاع غزة لن يكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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