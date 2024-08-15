حبس عامل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح عين شمس، بالحبس عام لمتهم في سرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن يفيد سرقة مسكنه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية لقيامه بسرقة (مبلغ مالي - مشغولات ذهبية) بالاشتراك مع آخر بدائرة قسم شرطة عين شمس.

واعترف المتهم بسرقة الشقق السكينة بأسلوب المفتاح المصطنع، وإخفاء المسروقات لدى صديقه.

مباشرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.