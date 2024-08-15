شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": الحوار الوطنى يساهم فى تعزيز التفاعل بين الأحزاب والقوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، والمخرجات التي تبنتها الحكومة في برنامجها بمثابة خارطة طريق تستهدف تجاوز كل التحديات التى تواجه البلاد، وذلك في مختلف القطاعات.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس الهنواب، أن توصيات الحوار الوطنى تستهدف التعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين بحيث تحقق رضاء المواطنين، وخطوة مهمة نحو الوصول إلى توافق مجتمعي يعزز من استقرار البلاد ويحقق التنمية المستدامة، مؤكدا أن أهم ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تُجرى بلا أي قيود أو خطوط حمراء.

وأكد النائب معتز محمود، أن المناقشات تسير داخل الحوار الوطنى وهو ما جعلها بمثابة ساحة تلتقي بها أحزاب الدولة المصرية لكي يتناقشون معًا حول كافة القضايا التي يتعرض لها الوطن والمواطن، مؤكدا أن الحوار الوطني خلق حالة من الاصطفاف الوطني للقوى السياسية خلف الدولة، وساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل عام، وأن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، يعكس اهتمام الدولة بمخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تمثل نتاج أفكار ورؤى وأطروحات المشاركين، كما تعزز رؤية واستراتيجية الدولة، وقدم العديد من المقترحات والتوصيات التي تساهم بقوة فى حل العديد من المشاكل والملفات العالقة خاصة الملف الاقتصادى والسياسى.

يذكر أن أولى جلسات الحوار الوطني، انطلقت في 5 يوليو 2022، وهو الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 26 أبريل 2022، بإطلاق حوار وطني يضم كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.