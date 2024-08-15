البيت الأبيض: نعتقد أن إسرائيل حققت معظم أهدافها العسكرية في غزة ونجحت في إلحاق الهزيمة بـ"حماس"

أعلن البيت الأبيض، أننا "نعتقد أن إسرائيل حققت معظم أهدافها العسكرية في غزة ونجحت في إلحاق الهزيمة بحماس".
وحث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، كل الجهات المعنية على حضور محادثات غزة في الدوحة والتي تهدف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى في قطاع غزة.
وحث إسرائيل و"حماس" على "إظهار مرونة وتقديم تنازلات قائلا إن تحقيق تقدم لا يزال أمرا ممكنا في الأيام القليلة المقبلة".
وأشار كيربي، في مقابلة مع "سي.إن.إن"، إلى أن "معلومات تفيد بأن إيران لم تتخل عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل، بما يشمل تنفيذ ذلك من خلال وكلاء لها في المنطقة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب ومستعدة"، لكنه عبر عن أمله "في ألا يصل الأمر لهذا الحد".
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