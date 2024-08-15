انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الخميس جولة جديدة من التفاوض في محاولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتيح تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".
وأكد المصدر بدء المفاوضات المرتقبة بوساطة قطرية وأميركية ومصرية، من دون الإشارة إذا ما أرسلت الحركة الفلسطينية وفداً إلى المحادثات التي أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفدين للمشاركة فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مطلع على المفاوضات لـ "أ ف ب": بدء المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.