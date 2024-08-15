مصدر مطلع على المفاوضات لـ "أ ف ب": بدء المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة في الدوحة

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الخميس جولة جديدة من التفاوض في محاولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتيح تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".

وأكد المصدر بدء المفاوضات المرتقبة بوساطة قطرية وأميركية ومصرية، من دون الإشارة إذا ما أرسلت الحركة الفلسطينية وفداً إلى المحادثات التي أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفدين للمشاركة فيها.