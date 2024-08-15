استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه في دارته في بيروت. وشارك في اللقاء السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق لوزير الخارجية، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
وخلال الاجتماع جدد سيجورنيه "تأكيد دعم فرنسا للبنان ووقوفها الى جانبه وثقتها به". وتمنى "استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني"، مقدرا "ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة".
اما رئيس الحكومة فشدد على "أهمية دعم التمديد للقوة الدولية في جنوب لبنان لفترة سنة".
بعد الزيارة ، وإزاء إلحاح الصحافيين قال ميقاتي: "في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها لا يمكن الا ان نتحلى بالصمت والصبر والصلاة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اكد بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي أهمية دعم التمديد للقوة الدولية في جنوب لبنان لفترة سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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