أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في مدينة ‏مرجعيون وإصابة مدنيين فيها، أدخلت ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 15-8-2024 على جدول ‏نيرانها المستعمرة الجديدة شامير وقصفتها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا للمرة الأولى مستعمرة شامير بصواريخ كاتيوشا ردا على الاعتداء على مرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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