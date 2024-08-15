اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي الذي طال الأحياء السكنية في بلدة قبريخا أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بجروح استدعت دخوله إلى مستشفى تبنين الحكومي للحصول على العلاج اللازم.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: إصابة طفل بجروح جراء القصف على قبريخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.