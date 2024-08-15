شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شمال شرقي تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات، اليوم الخميس، شمال شرقي تايوان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان، بأن الزلزال وقع قبالة مقاطعة ييلان شمال شرقي الجزيرة، مشيرة إلى أنه كان على عمق تسعة كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.