شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 12 شخصًا جراء انفجار قنابل يدوية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شمال شرقي تايوان ثوران بركان "إتنا" يسفر عن غلق مطار قريب في صقلية

الدمام - شريف احمد - لقي شخص على الأقل مصرعه، فيما أصيب 11 آخرون بينهم أطفال بجروح متفاوتة، إثر انفجار قنابل يدوية بالقرب من محطة قطار في مدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية اليوم، أن الانفجارات وقعت عندما ألقى مجهولون يستقلون دراجات نارية، قنابل يدوية على أشخاص متجمعين بالقرب من محطة القطار للاحتفال بالذكرى الـ77 للاستقلال ثم لاذوا بالفرار على الفور.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية حتى الآن.