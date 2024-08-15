بعد ثوران بركان إتنا بصقلية.. غلق مطار قريب في كاتانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المعهد الإيطالي لفيزياء الأرض وعلم البراكين اليوم الخميس، أن جبل إتنا ثار بعد منتصف الليل مما تسبب في غلق مطار قريب في كاتانيا على الساحل الشرقي لصقلية.

ونفث الجبل البركاني عموداً هائلاً من الرماد والحمم لارتفاع وصل إلى 9500 متر.

وأعلنت سلطات مطار كاتانيا أنها أوقفت العمليات حتى السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش). وتحدثت سلطات المطار عن أن جزيئات الرماد غطت الطائرات والمدارج ، مما جعلها غير صالحة للاستخدام.

وأضافت أن الخدمات العادية سوف تستأنف حالما تصبح البنية التحتية قابلة للتشغيل مجدداً. وغطى الغبار الرمادي الداكن المنازل والشوارع حول كاتانيا. ويعد جبل إتنا، الذي يصل ارتفاعه لنحو 3350 متراً، أكبر بركان نشط في أوروبا. ويثور بشكل منتظم وهو قيد المراقبة المستمرة. وتجذب الثورانات ذات المنظر المثير، عدداً كبيراً من المشاهدين.

وتتسبب الثورانات في تغييرات في الارتفاع الدقيق للبركان. ويعلن المعهد الإيطالي لفيزياء الأرض وعلم البراكين عن زيادة في النشاط الزلزالي في المنطقة منذ بداية يوليو.