الحوثي: التأخير له تأثير عملي في العدو والرد قادم ولا تراجع عنه

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبد الملك بدر الحوثي، قائد حركة أنصار الله "الحوثيين" إن التأخير له تأثير عملي فى العدو ولم يسبق أن كان في مثل هذه المرحلة من الخوف كإلغاء الرحلات الجوية وقلق المستوطنين، مؤكدا أن الرد على العدو قادم والقرار حاسم لا تراجع عنه أبدا وهو التزام إيماني إنساني أخلاقي.

وأضاف قائد الحوثيين في كلمته حول آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية، أن حصيلة جرائم العدو ليوم واحد من 314 يوما كافية لأن يستفيق منها ضمير أي إنسان لم يطبع الله على قلبه.

وفي السطور الآتية أبرز تصريحاته:

قرار الرد من محور القدس والجهاد والمقاومة على جرائم العدو لا بد منه

الرد على العدو قادم والقرار حاسم لا تراجع عنه أبدًا وهو التزام إيماني إنساني أخلاقي

الحشود الأمريكية لقطع بحرية والمجيء بطائرات إلى قواعد أمريكية في البلدان العربية لا يمكنه إلغاء القرار بالرد.

في جبهة اليمن نفذت عمليات ضد السفن هذا الأسبوع بـ 15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة والعمليات مستمرة

العدو استباح بمذبحة الفجر حياة المدنيين وانتهك قدسية الصلاة والمصلى وتعمد إبادة المصلين .

من يطلقون على أنفسهم "كبار العلماء" من رموز التكفير والفتنة لهم صوت، لكنه نهيق يدعو دائما إلى الفتنة الطائفية.

لا نسمع من رموز الفتنة إلا أنكر وأقبح الأصوات المشحونة بالافتراء والفتنة وخدمة العدو.

أين هي الشعوب المسلمة التي قد تصل إلى ملياري مسلم، لماذا لا تتحرك لهول ما يحدث في غزة.

عمليات المجاهدين في غزة وثباتهم يكشف فشل العدو الذريع وخيبة أمله.

عملية قصف "تل أبيب" يافا المحتلة لها دلالة مهمة جدا في التوقيت حيث كان يفترض العدو أنه قد أنهى كتائب القسام وأوصلها للعجز.

عمليات سرايا القدس والفصائل المجاهدة وثبات الشعب الفلسطيني دليل على الحضور الفاعل والمؤثر فى العدو.

تكرار إعلان المناطق عسكرية مأساة كبيرة ومظلومية رهيبة لكنه أيضا درسٌ كبير لكل الأمة عن مستوى الثبات والتمسك بالقضية.