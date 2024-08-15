البرهان لبلينكن: نتمسك بتنفيذ إعلان جدة ونرفض توسيع قائمة مسهلي الحوار

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لوزير الخارجية الأميركي، إنه متمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف منبر جدة.

كما قال مجلس السيادة في بيان إن البرهان قال إنه ليس هناك مانع للجلوس مع المسهلين لمنبر جدة للنقاش حول كيفية تنفيذ الاتفاق، مؤكدا لكن البرهان أكد لبلينكن رفضة توسعة قائمة المسهلين، حسب ما ذكره البيان.

عمل مكثف في سويسرا

وفي وقت سابق اليوم، صدر بيان مشترك عن السعودية والولايات المتحدة وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، جاء فيه "نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي".

كما أكد أنتوني بلينكن لعبد الفتاح البرهان، اليوم، "على الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان"، بحسب ما نقلته نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

كما ذكرت الوزارة في بيانها "أكد بلينكن أن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والسعودية للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية والوصول الإنساني وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ".

وأوضح الوزير أن "هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة وأن هدف المحادثات هو تحقيق تنفيذه الكامل".

مباحثات وقف القتال

وبدأت في جنيف، أمس الأربعاء، المباحثات الهادفة لوقف القتال بالسودان، إلا أن غياب الجيش أضعف كثيرا من فرص التوصل لحل لهذه الأزمة.

وذكر الجيش أن غيابه عن المحادثات سببه عدم تنفيذ الالتزامات السابقة بسحب المقاتلين من المناطق المدنية وتسهيل توصيل المساعدات.

وكانت السعودية والولايات المتحدة حاولتا على مدى الأشهر المنصرمة جمع الفريقين في مفاوضات، تهدف إلى وقف إطلاق النار ومناقشة سبل للتوصل إلى حل سياسي من دون جدوى.

والسودان غارق منذ نيسان/أبريل 2023 في حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وضعت البلاد على شفير مجاعة.