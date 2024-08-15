المفوض السامي: استشهاد 40 ألف فلسطيني يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، أن اليوم يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم، مع إعلان ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 40 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف في تصريح له، أن هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره يرجع بشكل كبير إلى الفشل المتكرر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في الامتثال لقواعد الحرب، حيث قتلت في المتوسط 130 شخصًا كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وإن حجم تدمير الجيش الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة صادم للغاية.

الأهمية القصوى لحماية المدنيين

وقال إن القانون الإنساني الدولي واضح جدًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

كما دعا تورك لأن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دولياً حقيقة واقعة.