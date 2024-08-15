مدير مستشفى الأوروبي: سيتم عودة التشغيل خلال أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور عماد الحوت مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن الاعدادات والتجهيزات في مستشفى غزة الأوروبي، اكتملت وسيتم عودة تشغيل المستشفى خلال أسبوع .

مفاوضات وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق، علقت حركة حماس على مفاوضات وقف إطلاق النار، التي تبدأ اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، بين وسطاء من أمريكا ومصر وقطر، وذلك لوقف حرب غزة.

حماس تتحدث عن مفاوضات وقف إطلاق النار

وقال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن قاعدته الأساسيّة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ما يعني أنّ نقطة البداية هي وقف لإطلاق النار وليس أيّ شيء آخر.

وأشارقيادي حماس إلى أنّ الكل يقول إنه يريد وقف إطلاق النار بما فيهم قيادة حركه حماس، ولكنّ وقف إطلاق النار شيء وإعلان الاستسلام شيء ،غير وارد أن يطالب فلسطيني بالاستسلام”.

ورأىعضو المكتب السياسي لحماس أنّ المشكلة تكمن في أنّ الإدارة الأميركية لم تبذل جهدًا حقيقيًا لإلزام الإسرائيلي بالضمانات التي تعهّدت بها، أو بالتطمينات التي قدّمتها. وقال إنّ الحد الأدنى المطلوب اليوم هو أن تنفّذ أميركا هذه الضمانات وهذه التعهدات بإلزام “إسرائيل”، وبدون ذلك لماذا يثق الفلسطينيون مرّة أخرى بالدور الأميركي أو بالضمانات الأميركية.