بدء الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة في الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت اليوم الخميس الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 7 سبتمبر المقبل، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وتتواصل الحملة الانتخابية على مدار 20 يوما، حيث سيعرض المرشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية على الناخبين، البالغ عددهم أكثر من 23 مليون ناخب داخل الجزائر و865 ألف ناخب بالخارج، لإقناعهم بالتصويت لصالحهم يوم الاقتراع.

يوسف أوشيش

تدرج مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 سنة) في المناصب القيادية في حزبه الذي غاب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ سنة 1999، حيث شغل منصب أمين وطني للحركة الجمعوية (2011-2013)، ثم أمينا وطنيا للإعلام والاتصال (2013-2016)، بعدها أمينا وطنيا للتنظيم (2016-2017).

كما تم انتخاب أوشيش في نوفمبر 2017 رئيسا للمجلس الشعبي الولائي، ليُعاد انتخابه مرة ثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2021، ويترشح بعدها لانتخابات مجلس الأمة في عام 2022، حيث فاز في هذا الاستحقاق ليصبح سيناتورا في الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.

وفي ديسمبر الماضي، انتخب أعضاء المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش أمينا وطنيا أول للحزب، ليتم بعدها ترشيحه في يونيو الماضي ليكون مرشحا للانتخابات الرئاسية.

عبد المجيد تبون

أما المترشح الحر عبد المجيد تبون (الرئيس الحالي)، فهو خريج المدرسة العليا للإدارة في الجزائر عن تخصص اقتصاد ومالية عام 1969، حيث شغل بعدها عدة مناصب لها علاقة بالإدارة، قبل أن يُعين واليا لولاية أدرار عام 1983، ثم واليا لولاية تيارت بعدها لولاية تيزي وزو.

وفي عام 1991، تم تعيين عبد المجيد تبون وزيرا منتدبا مكلفا بالجماعات المحلية في الحكومة الجزائرية آنذاك، كما شغل في عام 1999 منصب وزير الاتصال والثقافة، ثم بعدها تولى قيادة وزارة السكن والعمران مرتين في 2002 و2012.

كما تولى عبد المجيد تبون أيضا، منصب وزير التجارة بالنيابة عام 2017، ليُصبح في نفس العام رئيسا للحكومة، ليترشح بعدها للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019 ويفوز بها.

عبد العالي حساني شريف

هو مرشح حركة مجتمع السلم، وهو مهندس دولة في الهندسة المدنية، تخرج عام 1992، ويحوز أيضا على شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية، وشغل مناصب عدة في مديرية الأشغال العمومية بولاية المسيلة شرقي الجزائر.

أصبح عبد العالي حساني شريف عضوا في المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بولاية المسيلة اعتبارا من عام 1995، ليترشح بعدها لعضوية المجلس الشعبي الولائي ويصبح نائبا لرئيس المجلس في الفترة من 2002 إلى 2007، وبعدها انتخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني في فترتين هما 2007 و2012، وتولى حينها منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وفي 8 مارس 2023، تمت تزكية عبد العالي حساني شريف رئيسا لحركة مجتمع السلم، ليُرشح بعدها في 25 مايو الماضي للانتخابات الرئاسية عن حزبه.

وأعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، في 31 يوليو الماضي، عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، والتي تضمنت اسم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت في 21 مارس الماضي، عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 سبتمبر المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمها في نهاية ديسمبر، حيث تعقد كل 5 سنوات.