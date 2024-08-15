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تايلاند... الحزب الحاكم يرشح زعيمته ابنة رئيس الحكومة السابق لمنصب رئيس الوزراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ)

أعلن حزب "فيو تاي" الحاكم في تايلاند أنه سيرشح رئيسة الحزب، بيتونجتارن شيناواترا، لمنصب رئيس الوزراء، وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان مقررة غدا الجمعة.

ويأتي الإعلان اليوم الخميس، في أعقاب إقالة المحكمة الدستورية التايلاندية لسريتا تافيسين.

يشار إلى أن بيتونجتارن، 37 عاما، هي ابنة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، وابنة أخت رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا.

وفي حال تم تعيينها، ستكون بيتونجتارن ثاني امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد.

يذكر أن سريتا، 62 عاما، تم عزلها من منصبها أمس الأربعاء، بعد أقل من عام في منصبها، عقب إجراء قانوني من جانب 40 عضوا في مجلس الشيوخ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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