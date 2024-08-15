محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الخميس، بنحو 41 قرشا، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة:48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول:48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.05 جنيه للشراء بتراجع 37 قرشا، و 49.15 جنيه للبيع بتراجع 38 قرشا.

بنك التعمير والإسكان: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 41 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.07 جنيه للشراء و 49.17 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.