محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الخميس، بنحو 41 قرشا، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة:48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول:48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.05 جنيه للشراء بتراجع 37 قرشا، و 49.15 جنيه للبيع بتراجع 38 قرشا.
بنك التعمير والإسكان: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 41 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.07 جنيه للشراء و 49.17 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.