تناولت صبغة شعر.. سيدة تنهي حياتها بسبب زوجها في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

لقيت ربة منزل من قرية العباسية بأسوان، مصرعها إثر تناولها صبغة شعر، وذلك بسبب خلافات مع زوجها.

تلقى اللواء محمد أبو النيل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كوم أمبو المركزى، بوصول سيدة إلى المستشفى بصحبة أسرتها وتعاني من إعياء شديد، وتوفيت فور وصولها للمستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تناولت مادة سامة يشتبه أن تكون صبغة شعر.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى كوم أمبو وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت محافظة أسوان شهدت الأسبوع الماضي واقعة العثور على سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية العدوة بمركز كوم أمبو، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن الجاني هو زوجها، وأنه وجه لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة، وتمكنت قوات الشرطة من القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.